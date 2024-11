Ove reči će baš naljutiti 'delije'! Prosinečki progovorio o meču Zvezde i Barselone

Legenda crveno-belih nije optimista pred okršaj sa španskim velikanom u 4. kolu Lige šampiona.

Jedinstven je Robert Prosinečki (55) po mnogo čemu, a posebno po tome što je kao igrač nosio dres i Crvene zvezde i Barselone, koji će sutra u Beogradu odmeriti snage u najjačem takmičenju.

Čuveni Hrvat je od 1987. do 1991. bio član kluba sa "Marakane", sa kojim je osvojio pet trofeja među kojima je i titula prvaka Evrope, dok je sezonu 1995/96. proveo na "Nou Kampu" i tamo imao znatno manje uspeha.

Nekada sjajni vezista je od 2010. do 2012. sedeo i na klupi Zvezde, a sada je idealan sagovornik, jer dobro poznaje prilike u oba tabora. Ipak, ono što je rekao sigurno se neće svideti navijačima aktuelnog srpskog prvaka, pošto je popularni Žuti ubeđen da izabranici Vladana Milojevića praktično nemaju čemu da se nadaju.

- U Zvezdi znaju da sigurno neće moći da pobede Barsu. Imaju nula bodova u prva tri kola. Očekujem dominaciju Španaca, ali neće ni crveno-beli tako lako prodati kožu - kaže Prosinečki u razgovoru za "Mundo Deportivo".

On je podvukao vrhunsku atmosferu na "Marakani", s obzirom da su karte odavno rasprodate i da Katalonce očekuje 52.000 domaćih navijača.

- Kada sam ja igrao bilo je i 100.000 ljudi. Sada ih ima 50.000, ali videćete. To je impresivno okruženje. Navijači su sto posto uz ekipu i tamo nije lako da se igra - objašnjava Prosinečki.

Aktuelni selektor reprezentacije Crne Gore smatra da letošnja pojačanja nisu crveno-belima donela neophodan kvalitet za elitu.

- Zvezda je u Superligi, u poslednjih deset godina, superiornija od svih ostalih timova, dok Partizan ima mnogo problema. U Ligi šampiona je drugačije protiv velikih klubova. Izgubili su lako od Intera i Monaka, a doveli su veliki broj igrača kako bi uradili nešto u najjačem takmičenju. Nisam siguran da su sa mnogo njih pogodili - naglašava Prosinečki, a potom dodaje:

- Zvezda je u tranziciji dobra, tu će tražiti svoju šansu. Šerif Ndijaje je taj koji može da zakomplikuje život Barsi.

Na kraju se Robi osvrnuo i na period kada je on nosio crveno-beli dres i završio na krovu Evrope.

- U to vreme su klubovi imali prednosti. Nismo mogli da napustimo bivšu Jugoslaviju do 28. godine. Sav kvalitet je bio koncentrisan na jednom mestu. Liga je bila izuzetno jaka sa Crvenom zvezdom, splitskim Hajdukom, zagrebačkim Dinamom i Partizanom. Svaki tim je imao po trojicu-četvoricu jako dobrih igrača. Mi smo imali Pančeva, Savićevića, Jugovića i Mihajlovića. Kakav je to kvalitet bio, generacija puna karaktera i talenta. Sada je druga priča i teško je bilo šta da se uradi. Deca sa 15-16 godina odlaze u inostranstvo da bi klubovi mogli da prežive - zaključuje Prosinečki.

Autor: Dalibor Stankov