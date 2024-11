Novaku se pogoršalo stanje kolena? Navijači u panici posle objave Srbina

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (37) danas je u kratkoj poruci saopštio da je povređen i da će zbog toga propustiti Završni masters u Torinu. To znači da je završio sezonu, a navijače je posebno zabrinuo taj deo u kome spominje povredu.

Novaka Đokovića više nećemo gledati u 2024. godini! Donekle to je bilo i očekivano, s obzirom na to da je nedavno otišao na odmor na Maldive, ali malo ko je očekivao da će u zvaničnom obraćanju spomenuti da je - povređen!

"Čast je kvalifikovati se za Torino. Zaista sam se spremao da idem tamo, ali zbog povrede, neću igrati sledeće nedelje. Izvinjavam se svima koji su planirali da me gledaju. Želim svima sjajan turnir. Vidimo se uskoro", naveo je Nole u poruci na Instagramu.

Mnogi se pitaju šta to sada muči Novaka Đokovića, a poznato je da je u poslednjih šest meseci imao problema sa desni kolenom. Novak Đoković povredio se sredinom godine na Rolan Garosu, kada mu je tokom meča osmine finala protiv Franciska Serundola stradao meniskus desnog kolena.

On je odmah sutradan otišao na kliniku "Ramzi Sante" u Parizu i izvršio operaciju, a na teren se vratio posle nepunih mesec dana i "rovit" uspeo da stigne do finala Vimbldona, gde je izgubio od Karlosa Alkaraza.

Nedugo zatim osvojio je Olimpijske igre, što je nazvao jednim od najvećih uspeha u njegovoj karijeri. I tada je najveći u istoriji imao povremenih bolova u kolenu, a to se dešavalo i posle toga na turnirima, naročito nedavno u Šangaju.

Šta to tačno muči Novaka Đokovića znaju on i članovi njegovog tima, a navijači strahuju da su mu se ponovo vratili bolovi u kolenu. Tokom mastersa u Šangaju žalio se na probleme sa kukom, a svi navijači srpskog asa nadaju se da će sve probleme prevazići do početka 2025. godine, kada je na programu prvi grend slem u sledećoj sezoni, Australijan open.

