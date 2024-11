Hamad Međedović dobio protivnika u četvrtfinalu Belgrade Opena: Igraće protiv 29. tenisera na planeti

Naš teniser, Hamad Međedović saznao je protivnika u četvrtfinalu Belgrade Opena i to će biti Francisko Serundolo, koji je u dva seta jutros bio bolji od Romana Safijulina iz Rusije - 2:0 (6:4, 6:4).

Može se reći da je 29. teniser na planeti rutinski došao do pobede protiv Safijulina, pošto je kontrolisao rezultat u oba seta.

U prvom je stigao do brejka u trećem gemu i potom nije dopustio brejk do kraja, dok je u drugom oduzeo servis Rusu već u prvom gemu i to je bio i konačan udarac Safijulinu.

Serundolo je inače bio postavljen za trećeg nosioca na turniru, tako da Međedović sigurno neće imati lak posao.

Argentinac je poznat kao dobar "šljakaš", ali ostaje da se vidi da li će mu Beograd biti srećan da dođe do trofeja i na tvrdoj podlozi.

Meč Međedovića i Serundola je na programu sutra, a termin će biti naknadno određen.

pročitajte još JOKIĆEVA OSVETA: Nikola nije zaboravio ono što se desilo na otvaranju sezone

Autor: Marija Radić