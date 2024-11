Tuga u svetu sporta: Preminuo čuveni fudbaler, nosio je dres i jednog srpskog kluba

Džon Dempsi je preminuo u 78. godini, saopštio je Čelsi.

Čuveni fudbaler je osam sezona nosio dres Čelsija i sa njime osvojio Kup pobednika kupova. Profesionalnim fudbalom se bavio u periodu od 1964. do 1984. godine, a u karijeri je pored Čelsija nosio još i dres Fulama, Filadelfije i Dandalka.

Nama je posebno zanimljivo što je Dempsi 1976. godine potpisao za kanadski klub po imenu Srpski beli orlovi, gde je obavljao funkciju trener-igrač.

It is with tremendous sadness that Chelsea Football Club announces the passing of our former FA Cup and European Cup Winners’ Cup winner John Dempsey.



We are sending our heartfelt condolences to all of John’s family and friends at this difficult time.