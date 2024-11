Vladan Milojević sa izuzetno opširnim prvim utiscima posle Barse: Borili smo se koliko smo mogli...

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Barselone kod kuće u 4. kolu Lige šampiona, pa su tako ostali bez ijednog boda do sada u elitnom takmičenju.

On je istakao da je ponosan na igrače, bez ozbira na rezultat utakmice.

- Pa dobro, kad se završi, sad da pričamo da li smo mogli ili nismo, fudbal je igra greške. Bitno je da smo znali otprilike i ponosan sam na stručni štab, spremili smo meč onako kako će Barselona da igra. Znate kako, to je jedan tim koji je dominantan u svim aspektima igre. Znali smo da će da nas puste, da budemo u niskoj zoni, koriste te prostore, obučeni su tehnički, svaka lopta je tačna, dozirana, strpljivi su i normalno, mi smo probali na naš način, bio nam je cilj da što više možemo da igramo pod pritiskom, da ostavimo otvorene lopte da trčimo kontru. Imali smo peh sa Radonjićem, jer bismo sa njim 15-20 minuta dobili na brzini sa Silasom, Mislon je drugačiji tip igrača. Sam podatak da su imali 18 VAR provera i poništenih golova, što u Ligi šampiona, što u njihovoj ligi. Znate kako... Dešava se, oni vas uhvate 5-10 minuta, malo smo imali naših grešaka, raduje me kao trenera bez ozbira na rezultat, a rekao sam da preuzimam odgovornost, drago mi je da smo pokazali i da smo se borili koliko smo mogli. Mi smo imali problema, to su igrači koji imaju uticaj na igru, borimo se. Imali smo dva-tri igrača manje na klupi. Idemo dalje, okrećemo se, to je fudbal, sutra je novi dan, Barsa je pokazala da je fenomenalna ekipa, dosta toga možemo da naučimo - rekao je Milojević.

Autor: Jovana Nerić