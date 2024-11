JOKIĆ TRIPL-DABLOM VODIO DENVER DO POBEDE NAD OKLAHOMOM: Nagetsi naneli prvi poraz Tandersima u sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su Oklahomu rezultatom 124:122 nakon dramatične završnice u Bol Areni u Koloradu. Srpski centar, Nikola Jokić vodio je do pobede Nagetse novim tripl-dablom, postigavši 23 poena uz 20 skokova i 16 asistencija i prekinuo niz od sedam pobeda za redom Tandersa.

Iako su Nagetsi imali težak start sezone, uspeli su da se izbore za pet pobeda u osam odigranih mečeva, dok je ekipa Oklahoma siti Tandera trenutno na skoru od sedam pobeda i jednog poraza.

Utakmica je imala dinamičnu završnicu, sa nekoliko neizvesnih momenata, uključujući seriju 24-6 koju su Nagetsi napravili u svega četiri minuta. Na kraju je odlučujući trenutak došao kada je Karus napravio faul na Jokiću, omogućivši mu slobodna bacanja kojima je Nagetsima doneo pobedu.

Oklahoma je u jednom momentru utakmice imala prednost od +16, ali su se Jokić, Vestbruk i Porter posebno postarali da Denver ne dođe do nivog poraza. Bila je ovo veoma zanimljiva utakmica, koja imala dramatičnu završnicu. U zadnjim sekundama, Oklahoma je imala napad preko Vilijamsa, ali je odbrana Nagetsa bila pribrana i zaustavila nalete Oklahome i osigurala veoma bitan trijumf.

