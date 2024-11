TUGA DO NEBA: Navijač preminuo na utakmici Lige šampiona, lekari utrčali na tribinu, pokušali da mu spasu život...

Bajern je u četvrtom kolu elitnog evropskog takmičenja na domaćoj Alijanc Areni pobedio Benfiku rezultatom 1:0.

Konačan ishod utakmice ostao je u senci tragičnog događaja.

Jedan navijač je preminuo usled posledica srčanog udara. Kako se navodi, u trećem minutu utakmice navijaču na tribinama je pozlilo, zbog čega je lekarska ekipa morala hitno da reaguje.

Lekari su uspeli da ga reanimiraju na Alijanc Areni, ali nažalost, klubu je sat vremena nakon završetka meča potvrđeno da je navijač preminuo.

Bayern fans at the Südkurve have been silent from the third minute due to a medical emergency. Several paramedics were treating a spectator [📸 @BILD] pic.twitter.com/0bPdHHtSFI