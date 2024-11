PARTIZAN PAO U PARIZU POSLE NEVIĐENE DRAME: Nilikina ponovo promašio pobedu

Košarkaši Partizana gostuju Parizu u okviru osmog kola Evrolige. Utakmice počinje od 20 časova i 45 minuta!

PARIZ - PARTIZAN 74:71 (21:16, 16:19, 19:22)

40.minut - KRAJ!

Kako bitni poeni Lundberga u kontri. 72:71.

Fauliran je Šorts koji ide na liniju penala. Ostalo je 22 sekunde do kraja susreta. Pogađa oba Šorts.

Partizan ima napad za pobedu!

Nilikina je promašio pobedu!

39.minut - Prednost Partizana!

Poenii Karlika Džonsa! 68:69

Marinković je dodao loptu Jantunenu iz auta. 70:69.

38.minut

Trojka Vanje Marinkovića 68:67.

37.minut

Trojka vorda, odgovara Džons iz reketa. 66:64. Šorts još jednom. 68:64. Tajm-aut Željko Obradović!

36.minut

Poeni Karlika Džonsa 63:61. TV tajm-aut! Fauliran je Tajrik Džons koji ide na liniju penala. Tražili su sa klupe crno-belih nesportski faul, ali ovo arbitri nisu gledali. Naravno. Polov9ičan Tajrik sa penala. 63:62

35.minut

Karlik Džons poentira iz kontre posle promašaja Lundberga. 60:59. Izuzetno napet meč u Parizu!

Hifi precizan uz faul, a pogaša i dodatno bacanje. 63:59.

34.minut

Šta je sada uradio Partizan, promašio kontru, uhvatio svoj promašaj, onda je Braun šutnuo trojku, lopta izađla iz obruča, a Tajrik Džons je posalo u aut.

33.minut

Hejs pogađa šut sa 6 metara. 60:57. Promašuje Braun trojku, ali i Hifi neprecizan na drugoj strani.

32.minut

Fauliran je Karlik Džons. Obradović je tražio čelendž jer je smatrao da je njegov plejmejker išao ka košu i da je ispravna odluka dva slobodna bacanja.

Dosudili su faul "na zemlji".

31.minut - Ponovo snimak na štetu Partizana!

Braun postiže poene u poslednjoj sekundi napada. Arbitri su gledali snimak, većali, bila je jako teška odluka, a takva po pravilu ide na štetu Partizana, tako da su poeni poništeni!

Lundberg faulira Utaru koji ide na liniju penala i precizan je oba puta. 58:57.

30.minut - Kraj treće deonice!

Nova trojka koju Partizan prima u poslednjoj sekundi četvrtine, Utara koji je poznat kao sve, samo ne šuter, danas ima 3/3 van linije 6,75. 56:57.

Prethodno je Utara imao šut za tri 1/23 u evroligi!

29.minut

Poeni Dejvisa, pa odgovor Vorda 53:56. Fauliran je Dejvis koji ide na liniju penala. Precizan je zamenik kapitena Partizana prvi put, ali drugo promašuje 53:57

28.minut

Zakucavanje Brendona Dejvisa 49:54. Odgovara Hejs 51:54.

27.minut - Serija Partizana!

Trojka Vanje Marinkovića, potom i poeni Džonsa uz faul. Eksplodirala je hala! 46:51. Džons precizan sa penala. 46:52.

Odgovara Hifi trojkom 49:52.

26.minut - Novi egal!

Poeni Vanje Marinkovića iz kontre i novi egal. 44:44. Poeni Tajrika džonsa i ponovo prednost Partizana. Ipak uzvraća Hifi. 46:46

25.minut

Fauliran je Nadir Hifi, prekršaj dosuđen Tajriku Džonsu. Napad pre toga nad njim nije dosuđen očigledan kontakt. Precizan Francuz. 44:39. Odogovara Ife trojkom 44:42.

24.minut

Kakva konekcija Džons-Džons...Brutalno zakucavanje Tajrika 42:39.

22.minut - Poeni Šortsa iz reketa 39:37. Nova trojka Utare, njegova druga na meču. 42:37.

21.minut - Poeni Džonsa uz faul! Promašuje dodatno bacanje. 37:37

20.minut - Kraj prvog poluvremena!

Naravno, Partizan je kažnjen, ali Džons odgovara trojkom! 37:35.

Ovo je bilo sve što smo videli u prvom poluvremenu!

19.minut - Nova sramota sudija!

Fauliran je Tajrik Džons, dugo je kružila lopta u napadu crno-belih, na kraju Jantunen faulira centra Partizana koji ide na liniju penala. Tražio je čelendž Spliter.

Preinačili su arbitri odluku, nova sramota!

18.minut

Hifi promašuje trojku, ali hvata svoj odbitak i postiže nove poene. Tajm-aut Obradović. 35:29. Trojka Lundberga 35:32.

17.minut - Vanja Marinković održava Partizan u životu!

Nadir Hifi pogađa nemoguću trojku preko ruke 33:25. Odgovara Džons iz reketa. 33:27. Marinković se snalazi posle divnog pasa Džonsa. Partizan je ponovo na -4. 33:29. Tajm-aut Spliter!

16.minut

Duga dvojka Vanje Marinkovića, konačno prekid serije. 30:23. Fauliran je Marinković koji ide na liniju penala odakle je precizan 30:25.

15.minut

Hifi postiže svoje prve poene, Partiz ima +9. 30:21.

14.minut

Poeni Jantunena, serija Pariza 7:0. 28:21.

13.minut - Komična odluka sudija!

Trojka Utare 24:21. Loš napad Partizana, a onda i jedan vrlo diskutabilan faul na drugoj strani. Šorts je dobio tri slobodna bacanja iako se Pokuševski sklanjao od njega. Ne treba trošiti reči na suđenje u Evroligi. Moramo da pazimo šta pišemo, možda i nas kazne! Precizan Šorts. 26:21.

12.minut

Poeni Karlika Džonsa za novi egal 21:21.

11.minut

Spektakularna rampa Tajrika Džonsa, a onda i trojka Lundberga 21:19.

10.minut - Kraj prve četvrtine

Odlična rampa Pokuševskog, njegova druga na meču. Partizan nije iskoristio napad, a to nije uradio ni Pariz, tako da je rezultat posle 10 minuta 21:16.

9.minut

Tajrik Džons postiže svoje prve poene, na drugoj strani odgovara Hejs. 21:16.

8.minut

- Karlik Džons nosi crno-bele!

Fauliran je žestoko Karlik Džons, a dosuđena je nesportska lična greška. Karlik pogađa oba slobodna bacanja. 19:12.Divna rampa Pokuševskog, a onda i poeni Karlika džonsa koji se sjajno snašao u kontri! 19:14.

7.minut

Malkom siguran iz kontre 16:10. Ponovo je odbrana crno-belih diskutabilna.

Tajm-aut Željko Obradović.

Trojka Loa, sada je već upaljen crveni alarm 19:10.20:56

6.minut

Nilikina konačno prekida seriju trojkom, ali odgovara Maodo Lo. 14:10.

5.minut

Šorts postiže svoje prve poene. Odlična "livada" i otvoren prosor ka košu za pleja Pariza. 9:7.

4.minut - EGAL!

Malkom iz prodora donosi egal. 7:7.

3.minut

Jankunen postiže prvu trojku za Pariz 5:7.

2.minut

Fauliran je Nadir Hifi koji sa linije penala donosi prve poene svom timu. Odgovara Braun. 2:5. Odbranio se Partizan, a Nilikina još jednom poentira. 2:7

1.minut

Meč je počeo minutom ćutanja u čast žrtava u Valensiji i Novom Sadu.

Prvi napad za Partizan i odmah trojka Nilikine 0:3.

Gostujuća ili domaća utakmica!?

Grobari su napravili apsolutni spektakl na ulicama Pariza. Idu u korteu na meč, zapalili su baklje, ori se pesma, a nema sumnje da će dati vetar u leđa svojim ljubimcima.

