Legenda sporta preživela pad u reku punu krokodila, evo kako se spasio sigurne smrti

Legendarni kriket igrač Ijan Botam preživeo je životnu dramu i strašan pad u reku punu krokodila, kada ga je sigurne smrti spasio bivši rival Merv Hjuz!

Britanski mediji pišu da su njih dvojica bliski prijatelji još iz vremena kada su delili teren, dok su nedavno bili na ribolovu u Australiji kada je Botam upao u nevolju.

Naime, njegove japanke su se zaglavile u užetu, zbog čega je pao u reku Mojl, koja je bila puna krokodila. Ova voda bila je takođe domaćin i "krvavim bikovima", vrstama ajkula koje se hrane mesom koje krokodili ostave za sobom.

