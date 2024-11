Bratimljenje džudista Zvezde i Liaoninga

U Šengjanu, glavnom gradu kineske provincije Liaoning održan je sastanak Uprava Džudo klubova Crvena zvezda i tima Liaoning na kome je ozvaničeno bratimljenje ova dva sportska kolektiva.

Potpisivanje Memoranduma Stojan Vujko predsednik UO Džudo kluba Crvena zvezda i Jue Vei, direktora Centra za razvoj sporta provincije Liaoning, ima za cilj jačanje prijateljskih veza i saradnju kroz zajedničku ljubav prema džudou, kao i promovisanje vrednosti koje ovaj sport nosi.

- Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da u svoje lično ime kao i ispred delegacije Džudo Kluba Crvena zvezda zahvalim za vaše srdačno gostoprimstvo. Potpisivanjem Memoranduma Džudo klub Crvena zvezda zajedno sa Centrom za razvoj sporta Liaoning radi na unapređenju i povezivanju sporta i kulture kao i očuvanju naših zajedničkih vrednosti. Naš odnos zasnovan je na međusobnom poverenju i poštovanju dve različite kulture, kao i na jačanju sportskog duha. Naš prvi susret bio je u Beogradu prošle godine gde smo mi bili vaši domaćini.Ove godine vi ste ugostili našu delegaciju i jako smo ponosni na to. Poslednje dve godine, vredno smo radili na sportskom projektu, nakon čega je naša ideja o prijateljstvu između dva džudo kluba i formalizovana. Potpisivanje Memoranduma dokaz je našeg bratstva i prijateljstva koji od danas započinje novim ciklusom -„Bratimirjem“ istakao je Stojan Vujko predsednik DžK Crvena zvezda.

Bratski klubovi, Crvena zvezda i Centar za razvoj sporta provincije Liaoning, zajednički radiće na razvijanju pripadnosti sportu, podsticanje osećaja zajedništva i pripadnosti među članovima kroz zajedničke aktivnosti i treninge. Jedna od tačaka Memoranduma je i deljenje pozitivnih vrednosti kroz jačanje i promovisanje vrednosti džudo sporta, kao što su poštovanje, disciplina i prijateljstvo.

Članovi dva sada već bratska Kluba nastaviće sa razmenom znanja, stvaranjem platforme za međusobno deljenje iskustava i znanja kroz zajedničke treninge, seminare i radionice.

- Svemu ovome prethodi najviši nivo saradnje u sportu. Nedavno je potpisan „Memorandum o razumevanju u oblasti sporta“ čiji su potpisnici državna savetnica Narodne Republike Kine, gospođa Šen Jićin i premijer Republike Srbije gospodin Miloš Vučević. Poseban zamajac razmeni iskustava i našem daljem razvoju doprineće već potpisani Memorandum, kao i unapređenju bilateralnih odnosa i aktivnostima u oblasti razvoja sporta, sportske infrastrukture, kulturne saradnje i međusobne podrške u organizovanju međunarodnih sportskih događaja. Potpisivanjem Memoranduma, možemo reći da smo ostvarili našu viziju o saradnji između džudo klubova, jer mi smo jedna velika Džudo familija -istakao je Stojan Vujko.

Stojan Vujko, predsednik UO DžK Crvena zvezda i potpredsednik Džudo saveza Srbije istakao je da džudo kao individualan sport u Srbiji veoma razvijen i postaje sve jači i dostojan predstavnik naše države u celom svetu. Zajednički cilj DžK Crvena zvezda i Centra za razvoj sporta Liaoning, jeste unapređenje vrhunskog sporta i sportskog turizma, očuvanje sportskih i ljudskih vrednosti vrednosti.

- Džudo savez Srbije je u poslednjoj deceniji postigao je ogromne sportske rezultate što je rezultiralo sa šest predstavnika na Olimpijskim Igrama u Parizu. Čak četiri srpska džudo reprezentativca su upravo iz Crvene zvezde. Strahinja Bunčić i Milica Žabić osvojili su peto dok je Marica Perišić sedma na Olimpijskim igrama, kao i učešće Nemanje Majdova. Istakao bih i istorijski rezultat i učešće naše reprezentacije na ekipnom takmičenju na Olimpijskim igrama u Parizu gde su osvojili sedmo mesto što predstavlja veliki podvig za naš sport, gde su nas takođe predstavljali naši crveno beli Milica, Marica, Strahinja i Nemanja - rekao je Stojan Vujko potpredsednik Džudo saveza Srbije.

Džudo klub Crvena zvezda i Džudo Savez Srbije su u decembru 2023. u Beogradu bili domaćini Lige šampiona na kome je nastavljen niz vrhunskih rezultata, u muškoj konkurenciji osvojeno je treće dok su Zvezdine dame istom takmičenju bile pete. Odlični rezultati na međunarodnoj sceni doneli su Zvezdinim džudistima drugu sezonu na prvom mestu evropske klupske rang liste.

- Kao domaćini ovog prestižnog takmičenja možemo istaći da smo dostojno ugostili sve Evropske ekipe u našem hramu sporta u Beogradskoj areni, dobivši najviše ocene za organizaciju ovog prestižnog sportskog događaja. Oktobra sledeće godine u Beogradu će biti organizovan Olimpijski trening kamp, pod okriljem Evropske Džudo Unije zahvaljujući odličnoj saradnji Ivana Todorova predsednika Džudo Saveza Srbije i našeg počasnog predsednika Upravnog odbora Džudo Kluba Crvena zvezda, aktuelnog ambasadora Srbije u Bosni i Hercegovini, i moje malenkosti sa najvišim zvaničnicima i funkcionerima Evropske Džudo Unije -rekao je Stojan Vujko.

Džudisti Zvezde su nabrojniji klub u Srbiji čije članstvo ima čak 1200 registrovanih džudoka.

- Posebno smo ponosni na to što je džudo u našoj zemlji najbrojniji individualni sport, gde se džudo klub Crvena Zvezda ističe sa mnogobrojnim članstvom sa preko 1200 članova, bogatom riznicom sportskih rezultata, ulaganjem u odličnu infrastrukturu za trenažni proces od najmlađih uzrastnih kategorija pa do seniorske sekcije, što upravo dovodi do ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata. Naš klub poseban akcenat stavio je i na razvoj inkluzivnog džudoa i pomoć ugroženim kategorijama dece čime smo naš rad usmerili i u humanitarnom pravcu. Međunarodna saradnja i razmena sportskih iskustava ovakvog vida utiče na razvoj džudo sporta uopšte, razvoj prijateljstva, fer-pleja i stvaranja jednakih mogućnosti.

U okviru sportsko -kulturne saradnje jer džudo predstavlja i sport i kulturu, sledeći inicijativu „Pojas i put“, koja pored spajanja kroz ekonomske odnose zemalja predstavlja i jedan od najbolje zamišljenih projekata na globalnom nivou gde narodi različitih kultura, religija kroz dobru saradnju čuvaju mir i bezbednost, jačaju svoje ekonomije, razvijaju i sport i kulturu.

- Narodna Republika Kina je impresivna zemlja, sa bogatom istorijom i civilizacijom, koja u svim sferama ostavlja dubok pozitivan trag i uticaj na sve nas. Posebno bih istakao da je „Čelično prijateljstvo“ posebna stvar za naš narod i našu državu, imajući u vidu to da smo jedina država pored Pakistana koja ima ovu privilegiju. Hvala kineskim prijateljima na gostoprimstvu sa željom da ovakve aktivnosti postanu tradicija između dva naroda.

U to ime vam se zahvaljujem i želim dobar dalji prosperitet provincije Liaoning, sreću njenog naroda, Za večno prijateljstvo između našeg naroda i neraskidive prijateljske veze zaključio je Stojan Vujko, predsednik UO DžK Crvena zvezda i potpredsednik Džudo saveza Srbije.

Autor: Aleksandra Aras