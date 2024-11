REČI LEGENDARNOG TAJSONA LEDE KRV U ŽILAMA! Kakva scena: Mirno slušao prozivke slavnog jutjubera, pa poslao brutalnu poruku! Prštaće sve u ringu!

Svet sa nestrpljenjem čeka povratak legendarnog Majka Tajsona (58) u ring.

Proslavljeni bokser će 15. novembra na AT&T stadionu u Teksasu odmeriti snage sa čuvenim jutjuberom Džejkom Polom.

Vredno trenira, izgleda sjajno i bez razmišljanja je prihvatio izazov 30 godina mlađeg influensera koji poseduje sjajno boksersko umeće.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome Tajson na TV mirno gleda poruku koju mu je pred okršaj uputio Pol.

This message from Mike Tyson to Jake Paul is one of the coldest I’ve ever heard.. pic.twitter.com/4utLvXARVx