Skandal svetskih razmera desio se u italijanskoj Seriji C. Fudbaler Triestine Raimonds Krolis zaradio je crveni karton u 34. minutu meča protiv ekipe Điana Erminio i to je žestoko iznerviralo trenera Pepa Klotea koji ga je fizički napao.

Klote je na brutalan način želeo da pokaže svom fudbaleru da nije zadovoljan njegovim potezom, a snimak je obišao i šokirao planetu.

The magic of Serie C - Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

