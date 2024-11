Član Sinerovog tima PROGOVORIO O DOPING SKANDALU: Zna da je nevin - nije uradio ništa loše

Daren Kejhil, član stručnog štaba prvog reketa sveta Janika Sinera, progovorio je o doping skandalu u kom se našao italijanski teniser.

Podsetimo, Svetska antidoping agencija (WADA) odlučila je da se žali Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) na odluku Međunarodnog tela za integritet u tenisu, koji je oslobodio Sinera odgovornosti, iako je dva puta bio pozitivan na doping testu.

Pred US open kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je mladi italijanski teniser u martu dva puta pao na doping testu. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

Sinerov trener je dao objašnjenje u koje je malo ko poverovao. Za propust su optužili fizioterapeuta Džakoma Naldija i člana tima Umberta Ferera. Tvrdili su da je Naldi posekao prst na skalpel i da mu je Ferera do sprej koji sadrži kostebol. Njihovo objašnjenje je da je steroid dospeo u organizam Sinera preko kože - preneo ga je Naldi dok ga je masirao.

Kejhil je priznao da je odluka WDA teško pala svima u timu i da sa nestrpljenjem čekaju rasplet situacije.

"To je bio najgori momenat u sezoni, te vesti posle turnira u Majamiju, ali posle oluje uvek dolazi sunce. Posle momenta šoka, Janik je nastavio da hoda uspravne glave znajući da nije uradio ništa pogrešno. Bio je to dug proces. Ljudi to ne mogu da zamisle, to mora da se iskusi", kaže Kejhil i dodaje:

"Ima jedna pozitivna stvar u tom novom procesu: WADA nikada nije sumnjala da je Janik čist igrač i to je najvažnije za nas. On je oduvek verovao da će istina izaći na videlo i koristio je teren kao svoje sklonište. Svaki put kada obuče opremu i uzme reket, oseća se sigurno, jer je na mestu koje voli".

Australijanac ističe da je Siner izvukao važne pouke iz teške situacije koja ga je zadesila.

"Razumeo je da u životu sve može da preživi; posle ovoga, ništa ga ne plaši. Ima dva slema i broj jedan je. On je takođe inspiracija i meni. Svi pričaju o timu oko njega, ali on je lider. On utabava stazu. Nije uradio ništa pogrešno. Zna da je nevin. Čekaćemo na presudu Suda u Lozani. Janik će u međuvremenu nastaviti visoko uzdignute glave", rekao je Kejhil za italijansku Gazetu.

