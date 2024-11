Novak sišao na teren i razgalio publiku! Đoković uručio Šapovalovu trofej 'Beograd opena' (VIDEO)

Novak Đoković imao je tu čast da uruči trofej šampionu 'Beograd opena' Denisu Šapovalova i tom prilikom izazvao veliko oduševljenje kod publike u Areni.

Finale turnira u Beogradu donelo je uzbudljivo finale u kojem je Hamad Međedović izgubio od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2:0.

Meč je uveličao i najbolji srpski teniser, Novak Đoković, koji nije mogao da učestvuje, ali je bio prisutan kako bi pružio podršku svom saigraču iz reprezentacije Takođe, prilikom dodelje trofeja imao je zanimljiv susret za bivšim trenerom Marjanom Vajdom.

Things you love to see 😍@denis_shapo receives his Belgrade trophy from none other than Novak Djokovic! pic.twitter.com/hyu9Izgffv