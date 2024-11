Međedović zadovoljan uprkos porazu u finalu 'Beograd opena': Dobar završetak sezone za mene

Srpski teniser Hamad Međedović rekao je posle poraza od Denisa Šapovalova u finalu turnira u Beogradu da je završio sezonu na dobar način.

"Generalno super nedelja za mene. Nisam ušao sa puno očekivanja, jer par meseci nisam bio na potrebnom nivou. Onda sam iz meča u meč bio sve bolji. Finale? Tesan meč, igrao je Šapovalov jako dobro, pogotovo na riternu. Vrhunski nivo. Ipak, dobar završetak sezone za mene", rekao je Međedović. Istakao je da je u finalu bilo više pozitivnih nego negativnih stvari uprkos porazu. "Više je bilo pozitivnih stvari. Svestan sam da nisam imao velika očekivanja, ali verovao sam da mogu da imam dobru nedelju. Moglo je da bude i bolje u finalu, međutim šta je tu je", dodao je Međedović. Otkrio je Međedović i da je imao zdravstvene probleme. "Mučio sam se sa virusom. Nedostajalo mi je malo energije. Bilo je lepih momenata u finalu, mada sam znao da ne mogu da izdržim dužu razmenu udaraca, kao što sam to mogao pre finala", naveo je Međedović. Zadovoljan je i zbog napretka na ATP listi koji će mu doneti igranje finala. "Znam da sam napredovao na ATP listi. I proše godine sam bio tu blizu, 102, pa sam onda imao peh i nije bilo kako smo zamišljao. Sad ću nastaviti naporno da radim i dođem do cilja", podvukao je Međedović. Posebno je Međedović zadovoljan što je finale uživo u Areni pratilo šest hiljada ljudi. "Bilo je vatreno. Super je osećaj igrati pred domaćom publikom. Navijali su glasno. U par navrata su me i iznervirali, ali to su moji ljudi čak ih poznajem. Hvala im što su došli", zaključio je Međedović.

Autor: Iva Besarabić