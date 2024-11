Partizan spremio KOŠARKAŠKU BOMBU: Stiže pojačanje iz NBA, nekadašnji saigrač Nikole Jokića

Deluje da Partizan nije završio sa pojačanjima u tekućoj sezoni.

Ne ide crno-belima kako su se nadali u Humskoj u prvom delu sezone, bar kada je Evroliga u pitanju, traže se kockice koje će se uklopiti u mozaik, a jedna bi mogao da bude košarkaš Čikaga Tori Kreg.

Navodno je Partizan već poslao ponudu krilu Bulsa, a nada se pozitivnom odgovoru, jer Kreg nije zadovoljan minutažom u Čikagu, tvrdi poznati insajder Andrea Kalconi.

Bivši saigrač Nikole Jokića je, navodno, bio želja Partizana i na početku sezone, ali je želeo da sačeka kako bi video da li će dobiti dovoljnu minutažu u NBA ligi.

KK Partizan is very interested in Torrey Craig. The Serbian team made an offer to the American player; he is playing little with the Chicago Bulls and Partizan wants to add a player in that role.#EuroLeague #kkp #Partizan #NBA #KKPartizan #Eurolega #Craig pic.twitter.com/OruBnlCKvm