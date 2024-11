SAVO MILOŠEVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: To je trebalo uraditi pre 20 godina

Posle pet uzastopnih pobeda, Partizan je pod vođstvom Save Miloševića stigao samo do remija protiv Radničkog 1923.

Crno-beli su posle nešto više od pola sata igre pred oko 10.000 gledalaca u Humskoj vodili sa 2:0, ali im ni to nije bilo dovoljno za sva tri boda.

"Mislim da smo propustili svoje šanse u prvom poluvremenu. Imali smo tri, četiri zicera, mislim da bi treći gol prelomio utakmicu. Nemam šta da zamerim momcima. Dali su sve od sebe. Poslednje tri, četiri utakmice bile su komplikovane – tri pobede i jedan nerešen. Mislim da možemo time biti zadovoljni. Ide pauza, služiće nam da malo odmorimo i da popravimo neke situacije. Sve u svemu, uspešan period je iza nas s obzirom na situaciju u kojoj smo bili".

Problem za crno-bele predstavljala je činjenica da su Natho i Zahid zbog povreda morali ranije da završe meč.

"Za par dana ćemo znati bolje. Zato kažem da je dobra ova pauza sad, a i to je pokazatelj da su dali sve od sebe. Natho je vukao tu povredu, nismo hteli da rizikujemo. Za par dana ćemo znati bolje. Zato kažem da je dobra kva pauza sad, a i to je pokazatelj da su dali sve od sebe. Natho je vukao tu povredu, nismo hteli da rizikujemo".

Zubairu danas nije bio na preterano visokom nivou, međutim, Milošević nema sumnje u njegov kvalitet:

“On je momak koji ima samo 20 godina. Ne možemo od njega da očekujemo da baš svaku utakmicu donosi pobede, pa ni najbolji igrači sveta to ne rade svaki meč. On je ponovo danas bio najopasniji. On je dete koje ima ogroman potencijal, naravno da će praviti i greške”.

A o priči o reformi lige Milošević je kratko odgovorio:

“To je trebalo da urade pre 20 godina”.

Autor: Jovana Nerić