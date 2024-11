Alkaras o Đokoviću: 'Pitao sam Federera – šta bi ti uradio?'

Španski teniser Karlos Alkaras otkrio je detalje razgovora sa Rodžerom Federerom.

Alkaras i Federer sastali su se u Šangaju, gde su zajedno gledali finale između Đokovića i Sinera.

Mladi španski teniser istakao je o čemu je razgovarao sa Švajcarcem.

"U Šangaju nije mogao da bude na mojim mečevima, ali sam ostao nekoliko dana u gradu i imao priliku da treniram sa njim, da razgovaram, da ga pitam o njegovoj karijeri, kako je išlo, šta je radio. Moja karijera je tek počela, pa sam pokušao da ga pitam za savete koji će mi koristiti u budućnosti. Zatim smo zajedno gledali finale Mastersa 1000 i razgovarali o svemu", rekao je Alkaras za "Marku".

On je iskoristio priliku da od dvadesetostrukog Grend slem šampiona izvuče savet vezan za finale Olimpijskih igara, u kojem je poražen od Đokovića urpkos tome što je odigrao sjajan meč.

"Razgovarali smo o tom meču, o finalu sa Đokovićem na Igrama, šta bi on radio u toj situaciji... Pokušao sam da izvučem savete i o životnim situacijama. To je bio sjajan trenutak za mene i nadam se da će češće dolaziti da me gleda".

panac je podelio i utiske sa zajedničkog treninga sa Federerom.

"Njegov tajming je tu. Rodžer će uvek imati tu kvalitet. Igrao je sa mnom tako lako, rekao mi je da je ovo prvi put da je igrao sa tolikom intenzitetom otkako je otišao u penziju. Igrao je tenis, ali ne sa tom intenzivnošću. Lopticu je udarao s lakoćom, prirodno, s toliko elegancije. Delovalo je kao da se nikada nije povukao. Naravno, kada su poeni postajali duži, bio je kao što je i bio, ali osećao sam kao da nije otišao u penziju".

Autor: Dalibor Stankov