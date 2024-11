OBELEŽIO SEZONU: Siner dobio pehar za najboljeg igrača u 2024. godini (VIDEO)

Janik Siner je dobio trofej za najboljeg igrača u 2024. godini.

Italijanu je pre meča Aleksandra Zvereva i Andreja Rubljova na Završnom mastersu u Torinu dodeljen pehar ATP.

Uručili su mu ga nekadašnji svetski broj jedan Boris Beker i predsednik ATP Andrea Gaudenci.

Siner je ove sezone osvojio Australijan open i US open, kao i Masterse u Majamiju, Sinsinatiju i Šangaju.

The first EVER Italian ATP Year-End No.1...



Standing in front of his home crowd...



At just 23-years-old 🤩



What a moment to savour for Jannik Sinner 🇮🇹 pic.twitter.com/I4kQUoIL8O