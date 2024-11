DRAŽEN PETROVIĆ I ARKAN SU BILI LUDI ZA ISTOM ŽENOM: Bila je čuvena pevačica u Jugoslaviji! Tajnu vezu je razotkrila majka

Poznato je da je slavni košarkaš nastradao u saobraćajnoj nesreći i Nemačkoj kada je golf kojim je upravljala njegova tadašnja devojka Klara Salanci podleteo pod kamion.

Osim nje, Dražen Petrović je voleo dve poznate pevačice iz ondašnje Jugoslavije. Jedna je bila Sanja Doležal, pevačica Novih fosila, a za drugu se otkrilo mnogo kasnije, kada je o tome progovorila Draženova majka Biserka.

"Javnost to ne zna, ali Dražen i Doris su jedno kratko vreme bili u ljubavnoj vezi", ispričala je Biserka o vezi košarkaša i čuvene pevačice Doris Dragović.

Doris Dragović (62) je pevačica iz Splita koja je na muzičkoj sceni još od osamdesetih, a koja je predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji 1986. u Norveškoj i zauzela je 11. mesto sa pesmom "Željo moja".

Nije poznato kada je bila u vezi sa Draženom Petrovićem niti koliko je to trajalo, ali se pretpostavlja da je bilo kratko jer nikada javno nije pričala o tome. Splićanka čije je pravo ime inače Dorotea, u skladnom je braku sa vaterpolistom Marijom Budimirom, dok je pre braka bila dovođena u vezu sa mnogim poznatim ličnostima tog doba.

Jedan od njih je i Željko Ražnatović Arkan. Kao i u slučaju Dražena Petrovića, o njihovom odnosu se malo toga znalo.

Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu ispričao detalje njihovog odnosa. Žabac je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan, daleko pre braga sa Svetlanom Ražnatović, potpuno "poludeo" za pevačicom.

O vezi Arkana i Doris pričao je i Vlada Perović.

Jedan od najpoznatijih estradnih menadžera ondašnje Jugoslavije i čovek koji je od "Duge" napravio jedno od najpopularnijih mesta za izlazak, ispričao je svojevremeno kako je zatekao hrvatsku pevačicu Doris Dragović i Željka Ražnatovića Arkana u separeu svog kluba.

"Doris Dragović sam ja prvi doveo u Beograd. Ona se sa mnom družila i živela je kod mene u Beogradu", rekao je Perović.

Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su negde upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sedi sa njim u separeu", rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković