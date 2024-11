Dan kada je Dušan Tadić krvario za Srbiju: Igrao sam sa polomljenim nosem, krv nije mogla da stane 15 dana

Sa 111 odigranih utakmica u periodu od 16 godina, Dušan Tadić je postao rekorder po broju mečeva u dresu fudbalske reprezentacije Srbije!

Povukao se posle Evropskog prvenstva ove godine, zabeležio je 40 asistencija i 23 gola, a jedan od svojih najtežih utakmica odigrao je upravo na današnji dan - 12. novembra 2016. godine.

Koliko zbog rivala i dešavanja na terenu, gde je taj bod bio jedan od ključnih za plasman Srbije na Svetsko prvenstvo u Rusiju, toliko i zbog činjenice da mu je tadašnji reprezentativac Velsa Nil Tejlor slomio nos.

Bez obzira na to, Tadić je skoro sat vremena igrao sa polomljenim nosem, a nagrada za Srbiju stigla je u 88. minutu preko Aleksandra Mitrovića - za konačnih 1:1.

Nekoliko godina kasnije, Tadić se u intervjuu za sajt FSS prisetio te drame u Kardifu i koliko mu je posle iste bilo teško.

- Bukvalno 10-15 dana nije mogla da mi stane krv. Doktor u Sautemptonu se čudio, jer sam bukvalno ostao bez krvi. Rekao mi je: "Ne možeš da igraš fudbal, uopšte nemaš krvi". Osećao sam se malaksalo, davali su mi krv, gvožđe. Celu utakmicu nisu mogli da zaustave krvarenje. Doktoru Mlađenoviću sam rekao da mi namesti nos i u tom momentu je namestio - rekao je Tadić i dodao:

- Nastavio sam utakmicu, žargonski sam hteo da ubijem tog igrača. Bio je to levi bek, Tejlor, igrao je tada u Aston vili. Sledeću utakmicu sam samo razmišljao o tome kako ću da igram protiv njega, kako ću da ga uništim. Mislio sam da ću ga pojesti, njega, loptu, da ću da ga driblam, udaram, nosim na leđima, samo sam o tome razmišljao. I on nije došao. Iznervirao sam se toliko da ne mogu da opišem. Kad sam video da nije na spisku, mnogo mi je bilo krivo. Nikad se više nismo sreli. Na terenu sam hteo da se suočimo. On je išao na loptu, što nije bilo realno tu da uradi, hteo sam sportski da ga "istučem", ali i da ga izvozam, da se oseća loše.



Autor: Jovana Nerić