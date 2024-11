GENIJALNO! Nikola Jokić prevodom srpske izreke na engleski pokrenuo lavinu! Ovo možeš da razumeš samo ako si Srbin

Izgovorio je nešto Nikola Jokić i to je postalo trend i nešto što je "zapalilo mreže". E, sad problem u celoj priči je što to mogu samo da razumeju oni koji pričaju srpski jezik.

Ako bi pokušali da objasnimo strancima? Uh, to bila nemoguća misija.

Sve je počelo kada je Nikola poželeo da prevede na engleski nama dobro poznatu izreku "lako je biti general posle bitke". Uspeo je u tome Jokić, a ujedno je uspeo da pokrene novi trend na društvenim mrežama.

- Ispredavao im košarku, a sad prešao na srpske narodne umotvorine - glasio je jedan od komentara.

A, onda je počela prava zabava:

- Dva loša, ubiše Miloša ili ti "two of wrong killed Milos strong"...

- Koliko para toliko muzike ili ti "how much money, that much music"...

Autor: Jovana Nerić