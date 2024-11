MEDVEDEV ŠOKIRAO PLANETU! Rus poslao zabrinjavajuću poruku

Ruski teniser Danil Medvedev šokirao je javnost izjavom da nema želju da igra tenis.

Medvedev, koji je trenutno četvrti na ATP listi, je poslednju titulu osvojio u Rimu u maju 2023. godine.

"Da budem iskren, pre tri nedelje, jer...To je duga priča, ali... Imam taj osećaj već dve godine i posebno u poslednja tri meseca, borim se sa nečim što ne zavisi od mene. Volim da se borim, ali sam umoran! Pre tri nedelje sam rekao treneru, 'izađem na teren i uopšte ne osećam nikakvu želju'", rekao je Medvedev i potom ispravio samog sebe:

Izvinite, trebalo je da kažem da nemam nikakvo zadovoljstvo. Uvek imam želju da napredujem, da radim, da radim na forhendu i bekhendu, servisu. Ali ovih dana imam jako malo želje da igram tenis na sadašnji način. Trudim se da se borim i tako je kad dobijem meč u tri seta, dođem do četvrtfinala ili polufinala mastersa. Ali ovde u Torinu i u Parizu izgubio sam tu želju. Nisam siguran da ću moći da je nađem ove godine. Pokušaću, videćemo

Objasnio je zatim detaljnije šta oseća.

"Ne radi se o tome da li ovo shvatam kao posao. Već o tome da imate zadovoljstvo u igri, jer... Kako da to kažem, a da se ne ponavljam? Monotonija? Da, pitali su me na konferenciji za medije, da li sam bio iznenađen kako je Fric stizao lopte u razmenama, trčao je mnogo, dobijao ih. Ne, nisam bio iznenađen time. Igramo ovakav tenis već dve godine. U 2019. i 2020. sam dobijao mečeve 6:2, 6:2, ovih dana to nije moguće. Ali moram da se borim. Poslednji meč sa najlakšim rezultatom bio je protiv Kobolijem 6:2, 6:4. Ali to je trajalo dva sata, igrali smo duge razmene. Takav vam je tenis danas. Ako nemate snagu kao Alkaraz ili Siner, da ubrzate sporu lopticu, onda igrate monoton tenis, napred i nazad. Nema više taktike. Izađem na teren i nema taktike. Odigravaš lopticu gde možeš. I sada nisam bio spreman da idem do kraja", zaključio je Medvedev.

