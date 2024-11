LOZNICA SE PRIPREMA ZA VELIKI BOKSERSKI SPEKTAKL

U ponedeljak 18. novembra svečano otvaranje Prvenstva Balkana u boksu.

Više od 300 boksera i bokserki će se takmičiti na predstojećem Balkanskom prvenstvu u boksu koje će u Loznici biti održano od 16. do 24. novembra. Hala Lagotor će bez sumnje biti ispunjena do poslednjeg mesta s obzirom da nas očekuje sedam dana vrhunskih mečeva u juniorskoj, omladinskoj i seniorskoj konkurenciji. Balkanski šampionat se održava pod patronatom Evropske bokserske konfederacije (EUBC), koja je dozvolila da u Loznici učestvuju takmičari iz još tri zemlje koje nisu na Balkanskom poluostrvu, a to su Mađarska, Austrija i Ukrajina.

Glavne zvezde šampionata Balkana će prema najavama biti seniorski vicešampion Evrope, Lozničanin Rastko Simić i omladinska šampionka Evrope i sveta i osvajačica zlatne medalje na Prvenstvu Evrope za mlađe seniore Sara Ćirković. Lozničani imaju velika očekivanja i od još jednog sugrađanina, aktuelnog šampiona Evrope u juniorskoj konkurenciji Pavla Popovića.

Ljubitelji boksa koji u ponedeljak 18. novembra budu prisustvovali svečanom otvaranju Prvenstva Balkana uživaće i u vrhinskom muzičko scenskom spektaklu. Najavljen je nastup kulturno-umetničkog društva i koncert muzičke zvezde Maje Berović.

Autor: Iva Besarabić