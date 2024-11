DA LI OVE REČI MIJATOVIĆA OTKRIVAJU STROGO ČUVANU TAJNU?! Isplivalo ime budućeg direktora Partizana: On je sad u urgentnom centru, ali...

Predrag Mijatović, član Privremenog radnog tela FK Partizan, veruje u preporod svog nekadašnjeg kluba. Zbog toga se vratio u Srbiju, iz komotne pozicije koju je godinama unazad imao u Španiji.

Glavni saradnici Predraga Mijatovića u Partizanu su Rasim Ljajić i Danko Lazović. Njihov zadatak je stabilizacija kluba, naravno uz pomoć države, pre svega u finansijskom i sportskom aspektu. Posle određenog vremena, sva trojica bi trebalo i zvanično da ostanu na funkcijama, naravno kada bude konstituisana skupština kluba sa novim delegatima, koji bi trebalo da im ukažu poverenje na određeni period.

Jedan od trojice Partizanovih predstavnika, koji se za razliku od Predraga Mijatovića i Rasima Ljajića najmanje pojavljuje u medijima jeste Danko Lazović.

- Danka poznajem kao partizanovca, sretali smo se po komisijama UEFA. On je dve godine bio u programu UEFA da pohvata šta je današnji fudbal i to mu je veliki benefit. Znali smo se, ali nismo se čuli. Nismo bili drugovi. Ali, kad god bih ga video, davao mi je "fidbek". Mlad je, shvatio je da mora da pohvata stvari i da želi da se posveti fudbalskom radu. Meni je bio potreban partizanovac, naravno, on obožava Partizan. Drugo, neko sposoban, mlad, hoće da uči. On to hoće. I treće, neko ko nije potrošen. Ne možemo da gradimo nešto sa nekim ko je, neću reći pohaban, teška je reč, ali nekim ko ima virus odranije - rekao je Predrag Mijatović u intervjuu za portal Maxbetsport i nastavio:

- Pozvao sam ga. Idemo u tom pravcu, on je u "fultajmu". I on ima nula platu, nula benefite. Kasnije, ako se neke stvari dese, treba ići u drugom pravcu. U mom slučaju nikada, a u Dankovom slučaju kako da ne. Mlad je i treba da ide u tom pravcu. Zadovoljan sam njime. On je sad u "urgentnom centru", ali tu se najbolje uči. Rekao sam mu da je šest meseci ovde kao četiri godine u normalnom klubu. A to se meni desilo u Madridu, zato govorim iz iskustva. Ako izdrži, biće dobro, a hoće.

Upravo će Danko Lazović biti ključan za naredni zimski prelazni rok, kada će morati da angažuje nove igrače, ali i da se reši svih onih koji ne zadovoljavaju visoke kriterijume FK Partizan. Biće to veliki test i vatreno krštenje za nekadašnjeg napadača crno-belih, jer će prvi put morati da se pred navijačima Partizana dokazuje kao funkcioner. I tu ne sme da bude greške, posebno ne na startu novog posla.

Kako je Predrag Mijatović otkrio crno-beli će u decembru i januaru angažovati štopera, veznog igrača i napadača. Kurir je pisao da je prvi pik kluba iz Humske Adem Ljajić iz Novog Pazara. Sve je na Ademu, ako poželi da se vrati u Beograd, vrata Humske su mu širom otvorena. Mada, prema informacijama Kurira on stvarno uživa igrajući u Novom Pazaru i živeći u rodnom gradu. Moraće Danko Lazović i Predrag Mijatović da budu pravi mađioničari, pa da Adema Ljajića vrate u Partizan.

