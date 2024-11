'Ja sam prvi koji je odgovoran, tako je ceo život': Željko Obradović preuzeo krivicu na sebe posle Barse

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone sa 87:79 u devetom kolu Evrolige i trenutno su na začelju tabele sa još tri ekipe uz skor dve pobede i sedam poraza.

Trener crno-belih Željko Obradović istakao je posle meča odmah već u izjavi na TV-u da su neverovatne stvari kako igrači nisu shvatili kada treba da prave faul u situacijama kada se lomi rezultat.

I na konferenciji je nekoliko puta istakao to, ali im je odao priznanje kako su na kraju uspeli da se vrate u život posle minus 23.

Šta je rekao igračima na poluvremenu?

- Možda im ništa nisam rekao. Posao trenera je da priprema utakmicu i da priča u svakom trenutku, ovde ne ide parcijalno da se priprema, ovde smo imali pre meča gde je bio video, koji priprema moj asistent koji priprema fenomenalno to, da je posle toga bio aplauz kako je uradio to. Nakon toga nije bilo potrebe bilo šta da pričam. Posle smo dobro počeli imali solidnu razliku, onda su oni imali nalet, gde nismo napravili faul. Onda reaguješ u tim trenucima da moram da zaustavim njihov nalet, pa ostanem bez tajmauta, mi čak imamo i lajv skauting, da vidimo gde smo pogrešili. Onda sam opet potrošio tajmaute. Onda sam im rekao da li imaju to u sebi, zbog ovih ljudi koji su došli. I onda su se vratili na neverovatan način i onda na jedan razlike za njih ne uradimo ono što je najlakše na svetu, da napravimo faul, iz toga primimo tri poena. Naravno da im pričam i da ću nastaviti da pričam. Sve pokušavam da uradim što je dobro za tim, ali to zavisi i od njihove koncentracije - rekao je Obradović.

O partiji Mitra Bošnjakovića

- Odavno pričam da imam maksimalno poverenje u njega, imali smo problem što se Vanja ušinuo zbog hladnoće u Areni, probali su da ga oporave, ne znam da li će se oporaviti i za Armani. Mali je odigrao korektno, i on je pravio neke greške o kojima sam pričao. Takođe o detaljima kako se čuva, pokazao je hrabrost i želju i sve dok bude tako sa 18 godina koje ima, naravno da ću mu davati šansu. Borben je i hrabar, kroz utakmice će dobijati dozu pameti i iskustva, da odreaguje u nekim situacijama malo bolje.

O povratku posle -23 u trećoj deonici

- Tim kad radi i kada se bori, to je druga slika. Jedan od razloga je ova neverovatna publika koja se čula i na -23 razlike. Kada ti daju takvu podršku vratiš se. Ja ne moram ni da gledam video kako smo odigrali tu odbranu. Nešto je pričao Karlik o problemima u napadu, imamo taj problem i u tom videu smo im napravili kako da to izgleda, nekad to izgleda lepo, nekad loše, ali kada odigraš loše u napadu, moraš da igraš odbranu. Moraš da sprečiš da trče i da ti daju lak koš.

Koliko je teško vratiti ekipu posle ovih vezanih poraza?

- I 1991. kad sam seo na klupu je bila teška situacija, nije bilo godine kada nije bilo teške situacije. naravno da rezultati nisu onakvi kakve smo očekivali, ja nastavljam da radim kao što sam i uvek radio i do ove utakmice. Ovo je deveta utakmica, na četvrtini smo. Šta nam ostaje, da vraćamo filmove sa utakmice, ne verujem da ćemo to raditi, nešto ćemo analizirati za pripremu za Milano, da probamo sa ovim igračima koji nisu u formi, znaju oni to, i baš je lepo da pominjemo primer ovih koji se bore. Ja sam apsolutno svestan da sam ja prvi odgovoran čovek ovde, ali to je ceo život tako. Ono što je meni mnogo drago i što je gest koji je fantastičan, odmah posle meča je ušao Ostoja Mijailović, koji je održao govor, rekao super ste se borili, to je fantastična stvar koju je uradio, ja sam mu zahvalio posle toga.

O suđenju

- Ja ne mogu da komentarišem, moja koncentracija treba da bude samo na timu i mom poslu, mi treneri, igrači i rukovodioci nemamo pravo na komentare. Važno je da se okrenemo sebi, da bilo šta što se dešava na terenu nam ne odvlači pažnju, energiju i koncentraciju. Kontrolisanje emocija je jako bitno kod nas. Neki mogu, neki nekada ne mogu, što pre shvatimo da je to važno, biće bolje za sve nas. Ne možemo mi da bežimo od komentara, ljudi imaju pravo da daju komentare, neki to rade profesionalno, svi rade jer je to sloboda govora, mi koji smo unutra, treba da se bavimo nama samima i da ne utiče na nas na parketu.

Autor: Dalibor Stankov