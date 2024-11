Kari Pešić odabrao jednog pomoćnika u reprezentaciji za kvalifikacije za Evrobasket, čeka se drugi

Košarkaška reprezentacija Srbije za tačno sedam dana igra meč sa selekcijom Danske u Kopenhagenu (21. novembar), a selektor Svetislav Kari Pešić počeo je da sastavlja poslednje kockice kada je stručni štab u pitanju.

Podsetimo, Oliver Kostić i Marko Marinović bili su do sada uz njega, ali pošto obojica imaju nove obaveze (Kostić je selektor Kuvajta, a Marinović je u Adelejdu), Kari je morao u potragu za novim ljudima.

I jednog pomoćnika već je uspeo da pronađe. Biće to aktuelni trener Vojvodine, mladi Miloš Isakov-Kovačević, koji je već imao priliku da radi sa Karijem do 2022. godine. Ovu vest je za Mozzart Sport potvrdio predsednik novosadskog kluba, Željko Rebrača.

- Ovo je pokazatelj da se u našem klubu dobro radi. On je već učestvovao u reprezentativnim akcijama, ali sada će imati još veća zaduženja. On raste kroz ovo što radimo u Vojvodini i to se očigledno prepoznaje. Vojvodina izlazi u susret reprezentaciji i daće svog trenera, pa će narednu utakmicu voditi pomoćnik. Shvatamo i bitnost reprezentacije, koliko je sve ovo važno i želimo da damo naš doprinos. Znamo šta znači biti deo nacionalnog tima, svako želi da bude deo iste, pogotovo kada se uzme u obzir šta se sve radilo na poslednjim velikim takmičenjima - rekao je između ostalog Kari za Mozzart.

Kako navodi isti portal, drugi pomoćnik najverovatnije će biti aktuelni trener Mege i vršnjak Miloša Isakov-Kovačevića - Marko Barać, ali ta informacija još nije potvrđena.

Nema sumnje da bi ovo bio sjajan izazov i podloga za dalji razvoj dva vrlo mlada i perspektivna trenera koje ima srpska košarka.



Autor: Jovana Nerić