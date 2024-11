Na današnji dan: Jugoslavija deklasirala Mađarsku za plasman na Mundijal

Fudbalska selekcija Jugoslavije, na današnji dan 15. novembra 1997. godine, deklasirala je na "Marakani" reprezentaciju Mađarske sa 5:0 u baražu za odlazak na Svetsko prvenstvo u Francuskoj.

Jugoslavija je tada u kvalifikacijama zauzela drugo mesto iza Španije, pa je za plasman na Mundijala morala da igra u baražu protiv, tradicionalno neugodnih Mađara. Očekivala se neizvesna i tvrda borba, ali je u dvomeču nije viđeno ništa od toga.

Izabranici selektora Slobodana Santrača u prvoj utakmici odigranoj u Budimpešti pregazili su rivala sa 7:1, pa je meč u Beogradu bio samo rutina za tadašnje "plave". Ipak, naši fudbaleri i pored ubedljive pobede iz prvog meča, nisu ništa prepuštali slučaju, već su i revanšu pristupili maksimalno ozbiljno.



Popularni "plavi" su furiozno počeli utakmicu i već u 18. minutu stigli do vođstva golom Save Miloševića. Slobodan udarac izveo je Dragan Stojković Piksi, sjajno je ubacio na drugu stativu gde se u pravom trenutku našao Milošević i klizeći ugurao loptu u protivnički gol. Naša selekcija je nastavila da kontroliše dešavanja na terenu i napada, ali je na golove morala da čeka sve do završnice prvog poluvremena.

Tada je na scenu stupio Predrag Mijatović i u 44. minutu duplirao prednost, prethodno je Siniša Mihajlović poslao sjajan centaršut na desnu stranu do Piksija, a ovaj vratio u visini penala, gde se na pravom mestu našla zvezda Real Madrida i pogodila. Samo 60 sekundi kasnije popularni Mijat je još jednom zatresao mrežu i to sa penala i to pošto je prethodno nad njim i napravljen faul.

Očekivalo se da će Santračovi puleni malo smanjiti gas, ali su nošeni podrškom sa tribina nastavili da gaze nemoćnog protivnika. Mađari su se svim silama branili, ali su u završnici poklekli, a konačan udarac, tačnije dva zadala je tadašnja zvezda Real Madrida. Mijatović je prvo u 71. minutu stigao do het-trika na meču, ali se tu nije zaustavio već je precizan bio i u 88. za konačnih 5:0 i overenu vizu za Mundijal u Francuskoj.

Autor: Aleksandra Aras