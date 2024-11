GVOZDENI MAJK SRUŠEN! Neslavan povratak boks legende: Tajson dobio batine od jutjubera u borbi koju su pratili milioni!

Jedan od najboljih boksera u istoriji, Majk Tajson, imao je neslavan povratak u ring i poražen je od jutjubera Džejka Pola odlukom sudija posle osam rundi.

Milioni ljudi širom planete pratili su ovu borbu u kojoj nije bilo žestoke razmene udaraca, ali je Gvozdeni Majk na kraju ipak dobio batine od daleko mlađeg Pola.

Džejk Pol je savladao Tajsona jednoglasnom odlukom sudija (80-72, 79-73, 79-73), i pored toga što je Majk bolje otvorio meč i dobro se držao na samom startu.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ