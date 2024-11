TAJSON DOBIO BATINE, ALI NEĆE U PENZIJU! Legendarni bokser najavio novu veliku borbu! Otkrio i protiv koga želi da se bori: Ovo nije poslednji put

Jedan od najboljih boksera u istoriji, Majk Tajson, imao je neslavan povratak u ring i poražen je od jutjubera Džejka Pola odlukom sudija posle osam rundi.

Milioni ljudi širom planete pratili su ovu borbu u kojoj nije bilo žestoke razmene udaraca, ali je Gvozdeni Majk na kraju ipak dobio batine od daleko mlađeg Pola.

Posle poraza od Džejka Pola, Majk Tajson je otvorio dušu.

- Nisam dužan nikome ništa i ne osećam ništa. Dugujem sve sebi. Srećan sam zbog onoga što mogu da uradim, svetu ne dugujem ništa. Imao sam malu povredu tokom borbe, ali neću to da koristim kao izgovor - počeo je priču Tajson, pa otkrio zbog čega je grizao rukavicu tokom borbe:

- Grizao sam rukavicu. Imam naviku da grizem.

Na ovo mu je novinar s osmehom na licu odgovorio "čuo sam za to" aludirajući na situaciju u kojoj je Tajson ugrizao Ivandera Holifilda.

Zatim je Gvozdeni Majk istakao kako ovo verovatno nije poslednji put da smo ga videli u ringu.

- Ne znam. Zavisi od situacije. Mislim da ovo nije poslednji put. Možda probam sa Loganom.

Vratio se Tajson i na situaciju uoči borbe kada je ošamario Pola.

- To se dešava, bio je to momenat - rekao je Majk, a Pol mu je odgovorio "Bio je to dobar udarac, zahvalan sam ti na tome".

Za kraj, Majk Tajson je svima poslao poruku.

- Ovo je teško. Svima želim sve najbolje.

