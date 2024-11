'Izgubio sam pola krvi i zamalo umro' Potresna Tajsonova ispovest nakon poraza od Džejka Pola

Možda nije bio najbolja verzija sebe, ali Majk Tajson je pokazao da uprkos godinama može da stane u ring i bez straha bori se sa dosta mlađim rivalom Džejkom Polom.

Dan nakon tog meča Tajson je podelio dirljivu poruku, koja ima i neko dublje značenje, a on je to navijačima otkrio.

- Ovo je jedna od onih situacija kada si izgubio, ali si ipak pobedio. Zahvalan sam na prošloj noći. Nemam kajanja što sam poslednji put ušao u ring - rekao je, pa je potom priznao da je imao zdravstvenih problema:

- U junu sam zamalo izgubio život. Imao sam osam transfuzija krvi. Izgubio sam polovinu krvi i 11 kilograma u bolnici, i morao sam da se borim da se oporavim kako bih se borio, tako da sam pobedio - dodaje Tajson.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



