POTEZ JOKIĆEVOG OMILJENOG SAIGRAČA RAZBESNEO NAVIJAČE: Ovo mu baš nije trebalo

Košarkaš Denver Nagetsa Džamal Marej našao se na udaru navijača.

Kamere su uhvatile Mareja na UFC spektaklu 309 u Medison Skver Gardenu u Njujorku, samo 15-ak sati pred gostovanje Denvera u Memfisu.

Marej je očito dobio dozvolu od trenera Melouna da isprati borbu između Džonsa i Miočića, ali to se nimalo nije dopalo navijačima Nagetsa koji su bili u šoku kada su ga videli na snimcima ESPN-a.

Marej je privukao pažnju, pošto je ćaskao i razmenjivao kontakt sa čuvenim nigerijskim borcem Kamaru Usmanom.

Jamal Murray 🤝 Kamaru Usman



Just a friendly exchange between two champions 🏆 #UFC309 pic.twitter.com/rOiflCIQf6