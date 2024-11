NOVAKOV BIVŠI TRENER PROKOMENTARISAO IMPRESIVAN NIZ JANIKA SINERA: On je u dobrom društvu!

Italijanski teniser Janik Siner osvajanjem Završnog Mastersa u Torinu stavio je tačku na sjajnu sezonu.

Dominirao je ove godine Janik. Za manje od 11 meseci osvojio je čak osam trofeja i zasluženo sezonu završio na prvom mestu ATP liste.

Postao je tek treći teniser u istoriji koji je u jednoj sezoni uspeo da osvoji Australijan open, US open i titulu na Završnom Mastersu.

Pre njega to je pošlo za rukom samo Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru.

