(VIDEO 18+) Šok na utakmici: Navijačica utrčala POTPUNO GOLA na teren, atraktivna brineta zbunila i igrače i navijače

Neverovatna scena desila se u Kanadi, tokom meča Grej Kupa između Toronto Argonautsa i Vinipeg Blu Bombersa. Naime, jedna navijačica utrčala je potpuno gola na teren.

Neverovatna scena dogodila se u samom finišu meča, a pomenuta devojka se najpre pojavila u kaputu na tereru, a zatim se skinula i počela da triči travnatom podlogom.

Da stvar bude još interesantnija, obezbeđenje je izgledalo prilično nezainteresovano za situaciju i nije žurilo da reši reši problme. Igrači su zbunjeno čekali epilog, dok su navijači ovacijama ispratili atraktivnu brinetu.

We got a female streaker at the #GreyCup 😭 https://t.co/6UcvOCFr0u