UEFA POKRENULA POSTUPAK PROTIV TZV: KOSOVA: Zbog povika Srbija, Srbija napustili teren, a sada ih čeka žestoka kazna

Dosta bure izazvala je utakmica Rumunija - tzv. Kosovo u Ligi nacija.

Gosti su u zaustavnom vremenu napustili teren posle povika navijača "Srbija, Srbija" i nisu hteli da se vrate na teren, pa je utakmica pre vremena završena.

Ubrzo se pojavila teorija da su fudbaleri iz Prištine to namerno uradili sa idejom da će im biti dodeljena pobeda za zaelenim stolom 3:0, čime bi se izjednačili sa Rumunijom na prvom mestu u grupi.

⚠️ Disciplinary proceedings have been instigated against the Romanian FA and the FFK following the #UNL match between Romania and Kosova.



Further information about these proceedings will be made available in due course. pic.twitter.com/dWH2v2vSQH