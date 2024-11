SRBIJA ODRADILA TRENING U KOPENHAGENU! Dobrić: Došli smo po pobedu!

Košarkaška reprezentacija Srbije trenirala je u u Kopenhagenu, u „Farum areni“, dvorani u kojoj će igrati sa selekcijom Danske u četvrtak od 18.00 časova.

Naš nacionalni tim sastaje se sa Dancima u prvoj utakmici novembarskog kvalifikacionog „prozora“ za Evropsko prvenstvo.

„Iskreno, lepa hala. Nadam se da će biti publike, da će biti lepa utakmica. Došli smo ovde po pobedu, došli smo da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo što je najbitnije i spremni smo za tu utakmicu. Odradili smo dovoljan broj treninga da budemo spremni za to što nas očekuje i mislim da svi jedva čekamo; utakmicu. Jedini problem je što stalno ima novih ljudi koje je potrebno uvesti u sistem, ali opet to su iskusni igrači kojima nije potrebno mnogo. Danci igraju izuzetno agresivno, ne boje se nikoga što su pokazali u prve dve utakmice i ne smemo da ih potcenimo, pobedili su Gruziju koja je dobra ekipa. Opet, sve je do nas i mislim da moramo da kontrolišemo tu utakmicu od početka“ – rekao je Ognjen Dobrić.

„Mislim da ćemo ovde da se pokažemo u najboljem svetlu. Reprezentacija Danske je dobra ekipa koja igra brzu košarku. Svaki put kad dođem u nacionalni tim, želim da igram najbolje što mogu, znam šta selektor traži od mene. Pokušavam to da na najbolji način iskoristim. Imamo sada nekoliko klinaca, ali i starosedelaca koji su tu već dugo“ – rekao je Dušan Beslać.

Nakon meča u Kopenhagenu, košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Dansku u nedelju od 20.00 sati u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu.

Pozivamo navijače da dođu u što većem broju i budu vetar u leđa našem nacionalnom timu.

Autor: Dubravka Bošković