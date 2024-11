Nikola Jokić postao tata drugi put! Natalija se porodila, a mala Ognjena dobila mlađeg brata

Najbolji košarkaš planete, Nikola Jokić, dobio je drugo dete. Njegova supruga Natalija rodila je sina i ćerkica Ognjena je dobila brata.

Lepe vesti za porodicu Jokić, lepe vesti i za Denver, koji nije isti tim bez Nikole. Posle dominantnih 10 partija i nove MVP kandidature, Jokić je propustio tri meča iz privatnih razloga. Svima je bilo jasno o čemu se radi i čekale su se samo lepe vesti.

Denver je igrao dva meča sa Memfisom, jedan je dobio, jedan izgubio, uz poraz od Pelikansa. Sad se Jokić i vratio u tim i bio je spreman da zaigra protiv Dalasa u noći između petka i subote.

Ognjena je na svet došla 30. septembra 2021. godine, sada je Jokić dobio i sina.

Duga pauza je, inače, izazvala brigu navijača.

"Kako bismo poštovali Nikolinu želju, nećemo govoriti ništa više o ličnim razlozima iz kojih propušta utakmicu. Ipak, mogu da potvrdim da su on i njegova porodica dobro, i da nema razloga za brigu", rekla je novinarka Kejti Vindž, koja radi za lokalnu televiziju.

Trener Majk Maloun izjavio je da nema vesti iz Denvera i da će se videti šta se dešava kada se vrate kući.

