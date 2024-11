Endi Rodik bez dlake na jeziku o doping skandalu koji je uzdrmao teniski svet - evo šta je rekao za Sinera

Tema o dopingu Janika Sinera još uvek je aktuelna. Mišljenja su podeljena, od javnosti koja veruje da se slučajno desilo da Italijan bude pozitivan na testu, do onih koji smatraju da je trebalo da bude grubo kažnjen jer je kriv.

Nedavno se oglasio i Endi Rodik koji je govorio o ovom slučaju. Englez veruje da trenutno najbolji igrač sveta ne bi tako nemarno ugrozio svoju karijeru, a dodao je i da je njegovo učestvovanje u Torinu bilo veoma važno za tenis.

Pokušao je nekadašnji broj jedan na svetu da objasni kako teče kontrola igrača: "Francuska federacija može da te testira kad je olimpijska godina, može da te testira ATP, može ta te testira ITF. Može da te nasumično testira Međunarodni olimpijski komitet".

Englez je logično razmišljao - zbog čega bi Siner pored tolikih kontrola poželeo da ugrozi karijeru? Potom je dodao: "Ne mogu da poverujem da bi Siner svesno rizikovao karijeru, zbog nečeg od čega ne može da ima koristi. To nije moje mišljenje, nego nauke", rekao je Rodik.

Osvajač US opena se osvrnuo i na činjenicu da će se završni turnir u Torinu održavati još narednih nekoliko godina. "Bez obzira na kojoj ste strani, da li mislite da je trebalo da bude ili nije trebalo da bude. To je sramota za tenis gde imaš toliko superzvezda koje su prihvatile da završni turnir bude u Torinu do 2030. To je zbog njega, da bi svi navijali za njega".

Ipak, turnir u Italiji ne bi isto izgledao bez najveće zvezde u toj zemlji. "Bez obzira na to šta mislite o ovoj situaciji, da li je trebalo da bude kažnjen ili ne, bio bi veliki udarac da nije učestvovao. Pogotovo zbog velikog rivalstva sa Alkarazom i ostalim igračima", zaključio je Rodik.

Autor: Snežana Milovanov