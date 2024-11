Isplivali detalji iz života Ratka Varde: Komšije su ga prijavljivale policiji zbog OVOGA, a tukao se i sa JOKIĆEM I TOMAŠEVIĆEM

TOMAŠEVIĆ MU JE RASKRVARIO GLAVU, A ON JE IŠAMARAO JOKIĆA: Ratko Varda imao ranije bliske susrete sa dvojicom poznatih košarkaša Gorostasni centar pre nekoliko godina otkrio je kako se mlatio i sa trojicom saigrača iz Partizana

Ratko Varda koji je priveden od strane policije zbog nasilja nad suprugom i ranije je imao problema sa organima reda.

Pre četiri godine Ratko Varda se oglasio na društvenim mrežama tokom korona perioda, u aprilu 2020. godine. Njega su tada prijavile komšije.

- "Milicija trenira strogoću" kad maltretiranje pređe na viši nivo, kad posle dana i dana sedenja u kući otvoriš garažu da opereš i usisaš auto pojave se "momci u plavom" sa sve knjigom da mi pišu kaznu u mojoj garaži ispred moje kuće - napisao je Varda na Instagramu.

Nije dobio bilo kakvu kaznu, samo opomenu, ali je i pored toga bio vrlo ljutit.

- I dok stojim u svojoj kući traže mi ličnu kartu uz obrazloženje da ne smem ni da očistim kola i da zatvorim garažu jer je "POLICIJSKI ČAS". Još jednom da ponovim ovo je zabrana kretanja, a očigledno ta zabrana kretanja se odnosi i na to da nemate pravo oprati i očistiti auto! Sramota dokle ovo maltretiranje ide i gde je granica - zaključio je Varda.

Tokom košarkaške karijere Ratko Varda je imao tuču sa Dejanom Tomaševićem 2000. godine. Tada je igrao za Partizan, a Tomašević za Budućnost iz Podgorice. Imao je tada obilno krvarenje.

- Gledao sam snimak nekoliko puta, koliko god Tomašević kaže da nije bilo namerno, znam da je bilo namerno. Da sam zakasnio bio pola sata sa dolaskom u bolnicu da ne bih preživeo jer je hematom rastao. Dosta jak udarac je bio. Razlozi? Ne znam, to on zna. Nikada nisam udarao sa leđa, uvek sam išao direktno - rekao je Varda u podkastu "Jao Mile".

Tom prilikom nekadašnji centar Partizana koji je igrao u NBA ligi i za Real iz Madrida otkrio je da je kao junior u redovima crno-belih pesnicama morao da se izbori za svoj status.

- Znate svi kako je kada se ode u Ameriku pa budeš ruki pa te teraju da radiš sve i svašta, to neko maltretiranje. E pa ja sam bio ruki u Partizanu tri godine, to neko maltretiranje je trajalo dok se nije dogodio klik u glavi. Pobio sam se sa trojicom igrača. Prvo sa jednim, pa drugim, pa trećim. Posle su svi govorili da sam lud, ali dobio sam to neko poštovanje, tačnije prestalo je maltretiranje – objasnio je Varda.

Imao je i bliski susret sa Nikolom Jokićem, dok su obojica igrali u timu Mega, u sezoni 2013/2014.

- Igrali smo nešto, ne sećam se da li je bilo tri na tri, tri na dva, neka vežba je bila. Mali me napravio budalom par puta. Okrećem se ka Dekiju gledam ga i kažem 'Slušaj, ilI ću da prestanem da igram košarku ili ću da ga nokautiram'. Stani bre dete, polako imaš 17 godina. Taj isti trening, išao je po loptu, da li sam ga ošarmario, udario po ustima, nešto je bilo, pukne mu usna, nije trenirao nekih pet-šest dana. Taman, da ja malo odradim trening - setio se Varda.

Autor: Snežana Milovanov