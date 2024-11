NIJE VOLELA NOVAKA ĐOKOVIĆA, A SAD... Reakcija Endijeve majke sve ostavila u šoku (FOTO)

Endi Marej je novi trener Novaka Đokovića. Vest koju je potvrdio najbolji teniser svih vremena uzburkala je javnost i rekacije se samo nižu.

Mnogi su bili šokirani zbog ove saradnje, dok su drugi podržali odluku Novaka Đokovića da angažuje Marija kao trenera.

Svi su sa nestrpljenjem čekali njenu reakciju, a ona se i desila. Tim povodom oglasila se i majka britanskog tenisera, Endi Marija, Džudi Mari.

Ona je na društvenim mrežama reagovala tako što nije napisala ni reč.

Na nekadašnjoj društvenoj mreži "Tviter", a sad "Iks", ostavila je emotikon kokica (obično se koristi kao znak da "neko ćutke jedva čeka da počne da gleda predstojeći događaj" (poput popularnog korišćenja kokica u bioskopu), dok je na njihovu zajedničku fotografij aostavila emotikon koji simbolizuje "smeh do suza".

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW