Hitna reakcija francuskog tenisera: Evo zbog čega je Đoković zvao Mareja (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, započeo je saradnju sa svojim dugogodišnjim rivalom i prijateljem, Endijem Marejem, koji se pridružio njegovom timu u ulozi trenera.

Mnogi su bili iznenađeni ovom odlukom najboljeg tenisera svih vremena, a istu je prokomentarisao i selektro ženskog tima Francuske i nekadašnji teniser Žulijen Beneto.

🗣💬 @julienbenneteau : "Djokovic veut tout faire pour parvenir à 25 tournois du Grand Chelem. Le fait qu'Andy Murray le rejoigne dans son équipe est un message qu'il envoie aux Alcaraz, Sinner et Zverev." pic.twitter.com/lpKnkluZPs — RMC Sport (@RMCsport) 24. новембар 2024.

- Ako si bio sjajan igrač, ne znači da ćeš biti dobar trener i da ti je uspeh garantovan. Endi Mari će biti trener, a ne učitelj, on ne mora da objašnjavam Đokoviću kako da udari forhend ili bekhend. Đokovićeva motivacija je 25. Grend slem titula i želi da postane jedini teniser ikada kome je to pošlo za rukom. Ako to učini sa Marijem u timu, to će biti signal koji šalje Alkarasu i Sineru, znak da će moći da ih pobedi u pet setova. Ne smemo zaboraviti ni Zvereva koji je sjajno završio sezonu, zbog svega toga je pozvao Endija Marija - rekao je Beneto.

Autor: Snežana Milovanov