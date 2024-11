MVP by Mozzart Sport: Veliki izbor najboljih sportista Srbije!

Izaberite najbolje u čak 22 kategorije

Suze radosnice su nam tekle niz lica kada je Novak Đoković ostvario decenijski san i Srbiji doneo zlato u Parizu. One teške, bolne suze ronili smo kada su se Amerikanci izmigoljili iz ruku srpskog drim-tima. Skakali smo od sreće dok su pucali Damir Mikec i Zorana Arunović, čudili se neverovatnom sportskom duhu Aleksandre Perišić i njenoj tuzi zbog poraza u finalu, provrištali smo kada su vaterpolisti tukli Hrvate i podsetili su da su oni ipak nešto najbolje što imamo.

Ne samo oni. Srpski sport decenijama je najlepša slika Srbije i gde god da uzviknete ime naše zemlje verovatno će prvi odgovor svakog stranca biti Đoković ili Nikola Jokić. I baš zato, Mozzart Sport je rešio da im se zahvali. Kako ume. I kako voli. Jer ove godine Mozzart Sport će prvi put uručivati nagrade najboljima u čak 22 kategorije.

Višemesečna akcija MVP by Mozzart Sport biraće redom: najboljeg srpskog sportistu, najbolju srpsku sportistkinju, najbolje mlade u obe kategorije (uslov je da su rođeni 2003. godine ili kasnije), te najbolje u individualnim sportovima, u obe konkurencije naravno. Dalje, biraće najbolje fudbalere, košarkaše, odbojkaše i rukometaše u Srbiji (uslov je da imaju pravo da igraju za našu reprezentaciju i da trenutno igraju za neki srpski klub), pa odvojeno u inostranstvu. I biraće sve to i u konkurenciji dama, odnosno fudbalerki, košarkašica, odbojkašica i rukometašica.

No, pre no što krenemo sa polemikama oko toga je li bolji Mitrović ili Vlahović, da razjasnimo i sistem takmičenja. Ovo dakle nije samo izbor Mozzart Sporta, ovo je izbor svih relevantnih činilaca u srpskom sportu. Pored glasova čak 26 redakcija, za mišljenje su pitali i sve kapitene i trenere muških i ženskih fudbalskih, košarkaških, odbojkaških i rukometnih klubova koji se takmiče u najvišem rangu, bilo to domaće prvenstvo ili u slučaju košarke regionalni šampionat. Na prste jedne ruke mogu se pobrojati oni koji nisu prihvatili da glasaju.

A kako su glasali? Za po tri najbolja iz svake kategorije. Prvom ide 10 poena, drugom sedam, trećem pet.

Kako će se na kraju sabirati? Pri izboru najboljih 25 odsto glasova davaće novinari drugih redakcija, 25 odsto treneri, 25 odsto kapiteni, a 25 odsto vaše veličanstvo – sportska publika.

Jedna važna napomena: kapiteni i treneri su u ekipnim sportovima glasali samo u svojim kategorijama. Dakle, fudbalerke su glasale za fudbalerke, ne za fudbalere, niti za odbojkašice. Rukometašice nisu glasale za rukometaše, niti za košarkaše. Čisto da uticaj onih najupućenijih ipak bude najbitniji. Jer treneri i kapiteni, rekosmo već, zbirno će davati 50 odsto glasova.

Na kraju, a više iz tehničkih razloga, izbor su suzili na po 10 iz svake kategorije, mada su treneri, kapiteni, pa i novinari mogli i da dodaju svoje predloge. I negde usput, ta se lista nominovanih menjala, da bi do vas došla u sadašnjem obliku.

Što se tiče Vas, birate samo najboljeg iz svake od 22 kategorije. A vaši glasovi će opet biti sračunati tako da će prvoplasirani dobiti 10 bodova, drugoplasirani sedam, a trećeplasirani pet.

Pa da krenemo, kažite nam: ko su najbolji srpski sportisti? Kliknite na LINK i glasajte.

