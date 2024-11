Dečak zaplakao kada je ugledao Jokića: Nikola ga pozvao i pokazao kakvo srce ime (VIDEO)

Nisu uspeli košarkaši Denver Nagetsa da dođu čak ni do časnog poraza od Njujork Niksa (145:118) prethodne noći u NBA ligi, ali je makar Nikola Jokić svojim potezom pre početka meča pokazao da postoji nešto važnije od toga.

Na terenu je ubacio 22 poena uz po sedam skokova i asistencija, presedeo je poslednju deonicu na klupi kada je Majkl Meloun shvatio da je meč okončan. Trener je pomalo i pecnuo Srbina posle meča, ali je Džoker prigrabio simpatije zbog jednog poteza.

Prišao je Jokić dečaku kraj terena pre početka meča i pozdravio ga, a zatim pitao kako se zove.

Nikola Jokić greets a fan who can’t believe their eyes.



Core memory unlocked.



🎥 @RyanGreeneDNVR pic.twitter.com/Rpr3FBVMTr