'DOLAZI NAM RESPEKTABILAN PROTIVNIK' Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Štutgart u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras od 18.45 sati ekipu Štutgarta u petom kolu Lige šampiona.

Zvezda je u prethodna četiri kola doživela isto toliko poraza (Benfika, Inter, Monako, Barselona) i sada ima priliku za prve bodove u elitnom takmičenju.

"Ovo je ozbiljno takmičenje, teško takmičenje, dolazi nam respektabilan protivnik sa mladim ambicioznim trenerom. Štutgart dolazi iz Bundeslige. U ovom trenutku imamo bolju kadrovsku situaciju, vratili su nam se pojedini igrači. Omri Glazer nije spreman, ali Mirko Ivanić, Bruno Duarte i Ognjen Mimović su se vratili u trenažni proces. Svesni smo šta smo radili ove četiri utakmice. Svesni smo gde smo pravili greške, daćemo sve od sebe za pozitivan rezultat protiv jake ekipe", rekao je trener crveno-belih Vladan Milojević na konferenciji za medije.

On je naveo da je igračima Zvezde prijala reprezentativna pauza.

"Trenirali smo sa šest-sedam igrača, bili su nam igrači u reprezentacijama, imali su pored velikih putovanja i utakmice, a svi igraju standardno. Dobro je da su imali dve nedelje da se oporave. Poremetila nas je utakmica sa Jedinstvom, ali viša sila i vremenski uslovi nisu nam dozvolili", dodao je trener Crvene zvezde.

Silas Katompa Mvumpa je fudbaler Štutgarta, a ove sezone igra na pozajmici u Crvenoj zvezdi.

"Silas je kvalitetan igrač i nije na maksimumu, nadam se da će biti bolji nego na prethodnim utakmicama. On je kasnije došao, trebalo bi da se prilagodi i na način života, stil igre, očekujem da će nam pomoći, nadam se da bi svojim igrama mogao da dobije povratnu kartu za Štutgart", rekao je Milojević.

Štutgart ima problema sa povredama igrača uoči meča sa Zvezdom.

"Poznavajući nemački fudbal, to je fudbal sistema. Koji god da igraju oni se uklapaju, moraju da rade to što rade. Imaju veliki roster, dosta dobrih igrača i do sada su imali dobre zamene za one koji nisu igrali. Videćemo kako će sutra izaći", dodao je trener Zvezde.

Milojević je naveo da igrači Zvezde ne smeju da pokažu strah protiv Štutgarta.

"Mi moramo da podignemo igru, to nije ništa novo. Moramo da smanjimo greške koje imamo. To su greške koje nam ne donose probleme u domaćem prvenstvu, ali ovde da. Ako ne stojite dobro na bacanju auta, ili tako neke manje greške, ali ovde se to ne prašta na ovom nivou. Svaki poklon je dobrodošao u Ligi šampiona. U ova četiri kola smo dosta golova poklanjali protivnicima, nadam se da ćemo biti skoncentrisaniji", rekao je Milojević i nastavio:

"Mi nismo neiskusni sa igračima, mnogi su reprezentativci, ali imamo neki strah, ja sam im rekao da nema problema, ja sam trener i preuzimam odgovornost. Ali, žao mi je ako vidim u njima strah. Poštovanje prema protivniku, ali ne vidim zašto bismo se plašili. Biće pun stadion, ne igrate puno puta ovakve utakmice. Ako veruješ u sebe, nema razloga za strah".

Milojević je izjavio da bi voleo da Silas odigra dobru utakmicu protiv Štutgarta.

"On je došao ovde kao igrač kakvog smo tražili kao model. On ima mnogo mogućnosti za napredak, ne kažem da se ne trudi. Za igrače je teže to prilagođavanje i neko vreme treba da prođe u klubu da pokaže pravo lice. Ne verujem da treba nešto da pokazuje i dokazuje. U rosteru imamo 27 igrača, svako može da igra, ali 11 samo može da igra. Ne znači da sam ostale precrtao. Na Silasu je da pokaže da može da nosi dres Štutgarta. Ali voleo bih, pre svega, da dokaže da nosi dres Crvene zvezde, da bude najbolji igrač, ima potencijal. Mislim da on to želi da pokaže mnogo u našem klubu, a to ako mu bude karta povratka ili ostanka ovde, to ćemo videti na kraju sezone", poručio je Milojević.

Autor: Jovana Nerić