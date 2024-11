Šokantan prizor viđen je nakon utakmice između Mančester sitija i Fejenorda u 5. kolu Lige šampiona u kom je engleski tim prosuo pobedu i ostao bez već upisanih bodova pošto su gosti uspeli da stignu tri gola zaostatka i izjednače u samom finišu (3:3).

Menadžer Sitija, čuveni španski fudbalski stručnjak Pep Gvardiola, pojavio se pred novinarima sa krvavom posekotinom na nosu i podlivima na glavi. Na pitanje novinara šta mu se desilo odgovorio je kako se sam povredio.

- Tu sam se posekao noktom. Želim da se povredim - rekao je Španac i sve šokirao.

Njegove povrede i reakcija pred kamerama šokirali su ljubitelje fudbala. Navijači smatraju da je ovo jasan dokaz da je Španac pod nenormalnim pritiskom i da mu je hitno potreban odmor, a u britanskim medijima pojavila se i fotografija trenutka u kom se Pep Gvardiola navodno povredio.

Sve se desilo na klupi Sitija u finišu meča kada Gvardiola nije mogao da poveruje da je njegov tim prosuo veliku prednost, te je uradio nešto nezamislivo - noktima je povredio samog sebe.

A evo i kako je Gvardiola izgledao pred novinarima posle remija sa Fejenordom:



🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head:



