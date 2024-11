Terzić otvara šampanjac nakon petarde Zvezde: Pogledajte kako izgleda slavlje crveno-belih nakon trijumfa nad Štutgartom (FOTO+VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu ove sezone u Ligi šampiona pošto su u meču 5. kola večeras deklasirali Štutgart rezultatom 5:1, nakon čega je usledilo opšte slavlje na terenu, ali i van njega.

Pink.rs vam donosi snimke proslave velikog trijumfa crveno-belih, na kojima se jasno vidi sreća fudbalera i vrha Zvezde.

Generalni direktor fudbalskog šampiona Srbije Zvezdan Terzić uz osmeh otvara šampanjac, a ogroman aplauz ori se salom, u šta se i sami možete uveriti.

"Danas sam održao sastanak sa igračima i rekao im da pobeđujemo i da oni moraju da veruju u pobedu. Obećali smo im ogromnu premiju za tri boda. Verovali smo u pobedu i to smo preneli na igrače. Osećam već danima dobru energiju na treninzima i to sam im rekao. Imamo izvanredne igrače, izvanredan tim, izvanrednog trenera. Moralo je sve to da se pokaže i na terenu. Bilo je pitanje vremena. I pored prethodnih rezultata verovali smo u ovo što radimo", rekao je Terzić ranije danas.

Pesma Delija orila se Beogradom.

Zvezda je osvajanjem prva tri boda ove sezone skočila trenutno na 31. mesto i sad ima samo dva boda manje od pozicije broj 24 koja vodi u baraž za plasman u osminu finala.

