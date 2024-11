Nedostaje mi...Emotivna ispovest legendarnog Italijana o Mihi: Bio je neverovatan čovek

Polako se približava i dvogodišnjica otkako smo ostali bez jednog od najvećih ljudi u istoriji srpskog fudbala Siniše Mihajlovića. Istinska legenda nije uspel da pobedi bolest do kraja i tog 16. decembra 2022. iza sebe je ostavio veliku zaostavštinu.

Jedan od klubova koji ga najviše slavi je Bolonja, koju je u dva navrata izvlačio od relegacije i tako prikupio srca svih navijača, ali i igrača i ostalih članova kluba.

Bivši igrač Marko Di Vajo, trenutno u ulozi sportskog direktora tima koji igra i u Ligi šampiona, prisetio se momenata kada ga je 2008. i 2009. trenirao čuveni Miha.

- Siniša je bio neverovatan čovek, apsurdne mentalne snage, ali humanosti, u tom trenutku nas je to zaprepastilo. Prvo sam to doživeo kao igrač, a potom i kao menadžer. Bio je čovek od jednog dela, bio je ikona, veoma jak karakter. Sa ovom snagom se suočio sa bolešću, a zatim se ponovo otkrio sa mnogo ljubaznijom dušom od one koju je pokazivao spolja. Dakle, upravo sa ljudske tačke gledišta, nedostaje mi, nedostaje mi mogućnost da razgovaramo jedan sa drugim.

Istakao je da je on bio i spasilac kluba.

- Voleo je fudbal, mnogo nam je dao u Bolonji. Siniša nas je spasao iz Serije B. Ali, upravo sa ljudske tačke gledišta, nedostaje mi - rekao je Siniša Mihajlović.

Di Vajo je za Bolonjiu od 2008. do 2012. na 148 duela dao 66 golova.

Autor: Snežana Milovanov