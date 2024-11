UMRO NA TRENINGU U 28. GODINI! Jedan od najsnažnijih ljudi na planeti doživeo srčani udar - nije mu bilo spasa

Poznati brazilski bodibilder, Žoze Mateuš Koreja Silva (28) preminuo je nakon što je doživeo srčani udar na treningu u Braziliji.

Kako javlja tamošnja Marka, Silva je trenirao u teretani Aguas Klaras, kada mu je pozlilo, a prijatelj ga je dovezao u obližnji vatrogasni dom, gde su pokušali da mu ukažu pomoć, ali ne i da ga spase.

On se nije pripremao za učešće ni na jednom profesionalnom takmičenju, već je odlučio da se posveti pripremi drugih bodibildera.

Vest o smrti Zea je brzo odjeknula o Brazilu, a potvrdila ga je i kompanija sa kojom je sarađivao.

🇧🇷 28-YEAR-OLD BODYBUILDER DIES SUDDENLY DURING GYM SESSION



Brazilian bodybuilding star Jose Mateus Correia Silva, 28, tragically suffered a fatal heart attack while training in Aguas Claras.



A celebrated competitor turned coach and entrepreneur, his sudden death has shocked… pic.twitter.com/kTc42KDaDH