SFEROPULOS POHVALIO CEO TIM, NE SAMO JEDNOG IGRAČA: Ovako je trener Zvezde video pobedu nad Spartakom

Teže nego što se očekivalo je Crvena zvezda stigla do pobede protiv Spartaka u Subotici posle čega je ceo tim pohvalio trener Janis Sferopulos.

Iako je Kodi Miler-Mekintajer bio prva figura utakmice sa 30 poena i 10 asistencija nije želeo grčki stručnjak da apostrofira samo Amerikanca.

- Ofanzivno smo igrali pametnije u drugom delu meča, lopta se kretala mnogo bolje, imali smo dobre postotke šuta i to sa svih pozicija. Naterali smo Spartak da ima više izgubljenih lopti. Imali su samo 18 asistencija, a čak 17 izgubljenih lopti. To pokazuje kako smo igrali u drugom poluvremenu. Imali smo pritom Kodija koji je odigrao sjajnu utakmicu, ali nije samo on nego ceo tim. U ovakvim utakmicama morate da igrate kao tim, jer drugačije nije bilo moguće pobediti kvalitetnog rivala kakav je Spartak.

Nije bio zadovoljan Sferopulos igrom crveno-belih u prvoj četvtini utakmice kada je Spartak ubacio čak 28 poena.

- znali smo da neće biti lako igrati ovde. U prvoj četvrtini smo igrali lošu odbranu, dozvolili smo 28 poena, a dali samo dva faula. Sa šutem spolja smo uspeli da ostanemo u meču i da na poluvremenu imamo samo tri poena manje. U nastavku smo igrali mnogo bolje u defanzivi, dozvolili smo samo 41 poen za dve četvrtine. U poslednjih deset minuta smo primili samo 15 poena i to je bio ključ pobede. Nije lako igrati utakmice u manje od 48 sati. Nije lako igračima da budu fizički i mentalno spremni, ali kao što smo videli, uspeli smo da se podignemo u nastavku i slavimo - zaključio je Grk.

Autor: Dubravka Bošković