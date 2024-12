KAKVA LUDNICA: Zbog onoga što je Novak uradio na kraju, Delpotro je ostao u totalnom šoku (VIDEO)

Novak Đoković napravio je istinski spektakl na oproštajnom meču Huana Martina del Potra



Đoković se kasnije i ukrcao na avion za povratak iz Argentine, a i na aerodromu je atmosfera bila sjajna.

"Ole, ole, ole, ole, ole... Delpo, Delpo!" - orilo se iz grla Đokovića i njegovog tima na čuvenu melodiju koja se originalno pevala u čast Dijega Maradone.

🥹 Djokovic and his team chant the iconic ‘olé, olé, olé, olé. Delpo, Delpo…’, as they leave Argentina 🇦🇷



📸 del Porto’s IG live pic.twitter.com/ydTPwRPA1h